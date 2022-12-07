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У Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х (відео)
фото скріншот відео

Чоловіки влаштували розборки серед білого дня

У Санкт-Петербурзі (Росія) власники кіосків з продажу феєрверків влаштували розбори з перестрілкою прямо посеред вулиці. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

«Ні, це не зйомки серіалу «Бандитський Петербург». Це масова перестрілка між власниками кіосків феєрверків. Сьогодні вранці в Єкатеринбурзі один з них відкрив вогонь, і почалося», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Новошахтинську Ростовської області (Росія) невідомий чоловік поранив з кулемета поліцейського

Як повідомлялося, політик із Санкт-Петербурга обурений тим, що 80% грошей, зароблених містом, Москва забирає собі.

Нагадаємо, політолог, активіст, координатор руху «Вільна Інгрія» в Україні Павло Мєзєрін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Інгрія, тобто територія, де розташований Санкт-Петербург, має стати незалежною. Уже нині тут є сили, які готові очолити та розвивати регіон. 

Теги: бізнес Санкт-Петербург стрілянина чоловік росія Москва відео

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У Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х (відео)
У Росії бізнесмени влаштували посеред вулиці стрілянину в стилі 90-х (відео)
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