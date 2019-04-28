На Буковині розцвіли тисячі тюльпанів



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На Буковині розцвіли тисячі тюльпанів Фото: YouTube

300 тисяч весняних квітів 70-ти сортів розцвіли поблизу Чернівців

Тюльпанове поле розквітло біля Чернівців. Помилуватись тюльпанами приїздять у село Мамаївці не лише буковинці, а й мешканці сусідніх областей, повідомляє «5 канал».

Місцеві мешканці самотужки створили ландшафтний проект і висадили квіти. Урахували і період цвітіння кожного сорту. Загалом, це 300 тисяч весняних квітів 70 сортів. Тож тюльпанове диво тішитиме око глядачів до середини травня. Крім того, облаштували фотозони, де кожен охочий може зробити світлини на згадку.

Як повідомляв «Главком», у Кропивницькому розцвіли сотні тюльпанів.

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