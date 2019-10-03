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    На Буковині сталося ще одне масове отруєння на весіллі

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    На Буковині сталося ще одне масове отруєння на весіллі

    Постраждалі святкували весілля в селищі Красноїльськ

    У Чернівецькій області 13 людей отруїлися їжею під час весілля в ресторані «Маріанна» в селищі Красноїльськ.

    Про це 3 жовтня повідомляє пресслужба ДСНС.

    Постраждалих госпіталізовано до інфекційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння. Серед них – четверо дітей.

    Встановлено, що 29 вересня люди вживали їжу під час святкування весілля в ресторані в селищі Красноїльськ Сторожинецького району.

    Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    Також станом на 07:00 3 жовтня в лікувальних закладах з ознаками харчового отруєння знаходяться 31 особа (з них 9 дітей), які вживали їжу під час святкування весілля в ресторані «Оскар» в смт Путила.

    Раніше повідомлялося про 19 постраждалих від отруєння в ресторані в селищі Путила.

    В поліції заявили, що у Чернівецькій області зафіксовано два масові отруєння людей. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

    Для з’ясування причин і обставин масових отруєнь призначено низку експертиз. 

    ДСНС отруєння їжа лікарня Чернівецька область
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