На Буковині сталося ще одне масове отруєння на весіллі



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Постраждалі святкували весілля в селищі Красноїльськ

У Чернівецькій області 13 людей отруїлися їжею під час весілля в ресторані «Маріанна» в селищі Красноїльськ.

Про це 3 жовтня повідомляє пресслужба ДСНС.

Постраждалих госпіталізовано до інфекційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння. Серед них – четверо дітей.

Встановлено, що 29 вересня люди вживали їжу під час святкування весілля в ресторані в селищі Красноїльськ Сторожинецького району.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Також станом на 07:00 3 жовтня в лікувальних закладах з ознаками харчового отруєння знаходяться 31 особа (з них 9 дітей), які вживали їжу під час святкування весілля в ресторані «Оскар» в смт Путила.

Раніше повідомлялося про 19 постраждалих від отруєння в ресторані в селищі Путила.

В поліції заявили, що у Чернівецькій області зафіксовано два масові отруєння людей. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Для з’ясування причин і обставин масових отруєнь призначено низку експертиз.