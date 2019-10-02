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    19 людей отруїлися на весіллі у Чернівецькій області

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    Серед госпіталізованих внаслідок отруєння - четверо дітей - 19 людей отруїлися на весіллі у Чернівецькій області
    Серед госпіталізованих внаслідок отруєння - четверо дітей

    Постраждалі 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані «Оскар» в смт Путила

    У Чернівецькій області на весіллі отруїлися їжею 19 людей.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що постраждалі 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані «Оскар» в смт Путила.

    До лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 19 людей, з них чотири дитини.

    Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    Раніше повідомлялося, що  у Чернівецькій області зафіксовано два масові отруєння людей. Загалом, до медиків по допомогу звернулися 46 дорослих і 10 дітей. 

    Поліцейські відібрали пояснення у лікарів та потерпілих. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Для з’ясування причин і обставин масових отруєнь призначено низку експертиз. 

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