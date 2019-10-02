19 людей отруїлися на весіллі у Чернівецькій області
Постраждалі 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані «Оскар» в смт Путила
У Чернівецькій області на весіллі отруїлися їжею 19 людей.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що постраждалі 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані «Оскар» в смт Путила.
До лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 19 людей, з них чотири дитини.
Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області зафіксовано два масові отруєння людей. Загалом, до медиків по допомогу звернулися 46 дорослих і 10 дітей.
Поліцейські відібрали пояснення у лікарів та потерпілих. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Для з’ясування причин і обставин масових отруєнь призначено низку експертиз.