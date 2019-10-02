19 людей отруїлися на весіллі у Чернівецькій області



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Серед госпіталізованих внаслідок отруєння - четверо дітей

Постраждалі 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані «Оскар» в смт Путила

У Чернівецькій області на весіллі отруїлися їжею 19 людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що постраждалі 29-30 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані «Оскар» в смт Путила.

До лікувальних закладів з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 19 людей, з них чотири дитини.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області зафіксовано два масові отруєння людей. Загалом, до медиків по допомогу звернулися 46 дорослих і 10 дітей.

Поліцейські відібрали пояснення у лікарів та потерпілих. За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Для з’ясування причин і обставин масових отруєнь призначено низку експертиз.