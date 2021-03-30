На Прикарпатті жорсткий карантин позитивно вплинув на ситуацію

На Прикарпатті послабили лещата карантину через зменшення кількості захворювань на коронавірус

В Івано-Франківській області уже працюють дитячі садочки, а на автошляхах зняли блок-пости

На Івано-Франківщині влада поступово послаблює обмеження щодо карантину. Два місяці жорсткого карантину вплинули на зменшення кількості хворих на коронавірус. Про це інформують Версії.

Область з «червоної зони» може вийти вже найближчими днями. Уже працюють дитячі садочки, а на автошляхах зняли блок-пости.

Відомо, що сьогодні до Центральної міської лікарні звернулися лише троє людей, тоді як ще кілька тижнів тому ця цифра сягала понад пів сотні. Поменшало й госпіталізацій.

Директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк розповів: «Ми як лікарі просто видихнули. У нас з’явилися ліжкомісця. Легшою стала ситуація із киснем».

За словами лікаря, додаткові бази, які були розгорнуті в обласному кардіоцентрі та пологовому, теж заповнені лише на половину.

Утім, оптимістична ситуація спостерігається не в усіх медзакладах. У Центральній лікарні заповненість ліжкомісць залишається високою (понад 80%). Така ж ситуація ще в шести районних лікарнях. Саме ці показники не дають змоги Прикарпаттю вийти з «червоної зони», в якій область «законсервована» уже тривалий період.

Проте в обладміністрації впевнені, що з дня на день область увійде в «помаранчеву» зону. І вже почали поетапно пом’якшувати обмеження.

Завідувачка ДНЗ «Бджілка» в Івано-Франківську Руслана Палій зазначила, що дитина має бути здорова, оглянута педіатром, мати відповідну довідку про те що дитина здорова і не перебувала в контакті із хворими на коронавірус.

Пом’якшення торкнулися й автошляхів. Майже всі блок-пости на обласних в’їздах та виїздах відсьогодні знято. Залишилися лише в селі Поляниця, де гірськолижний курорт. Працювати Буковелю поки що не дозволили.

Сподівалися на пом’якшення й представники бізнесу. Але їм доведеться ще трохи почекати. І вони вкотре вийшли на протест до обладміністрації. Продавці місцевих промислових ринків вимагали дозволити їм відновити роботу, оскільки працюють на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що у Вінниці зросла кількість летальних випадків від ускладнень Covid-19 та зберігається достатньо високий рівень захворюваності на коронавірус.