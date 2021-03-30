Коронавірусний апокаліпсис у Франції: в реанімаціях вже немає місць

У Франції поширюється більш заразний і агресивний британський штам коронавірусу

У лікарнях побоюються, що скоро їм доведеться відмовляти пацієнтам, особливо в клініках Парижа

У Франції практично не залишилося місць у відділеннях реанімації: там перебуває більше ніж 4,9 тисячі осіб, заражених коронавірусом. Про це пише Associated Press.

Зазначається, що йдеться про 4 974 важкі випадки. Ці показники вищі за пік, зафіксований 16 листопада 2020 року: тоді в реанімаціях країни перебували 4 419 людей.

За словами лікарів, щодоби кількість хворих у палатах інтенсивної терапії збільшується вдвічі в порівнянні з попереднім днем. У лікарнях побоюються, що скоро їм доведеться відмовляти пацієнтам, особливо в клініках Парижа і його передмість.

«Ситуація кризова. Від числа нових заражень залежить, чи вистачить місць у палатах інтенсивної терапії в майбутньому», – заявив доктор лікарні міста Невіра Жак Балу (Jacques Ballout). Там, де він працює, реанімації вже переповнені.

Балу розповів, що зараз у Франції поширюється «більш заразний і агресивний» британський штам коронавірусу. На його думку, через це в лікарні потрапляє все більше людей за 40 років.

За останніми даними, у Франції за весь час пандемії було виявлено 4,6 мільйона випадків зараження коронавірусом. Понад 95 тисяч людей померли від ускладнень, пов’язаних з інфекцією.

Наразі кількість вакцинованих проти Covid-19 жителів Франції перевищила 10 мільйонів. За останніми статистичними даними, населення Франції становить 68 мільйонів. Тобто вакцину отримав принаймні кожен сьомий мешканець країни. Уряд планує вакцинувати проти Covid-19 на добровільних засадах усіх дорослих французів до кінця літа.

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