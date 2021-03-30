Адаптивний карантин не справляється. Аналітик показав «позитивну динаміку очима Степанова»

Стабілізація ситуації з коронавірусом спостерігається лише в Івано-Франківській області

Заява міністр охорони здоров’я Максима Степанова про те, що в умовах адаптивного карантину ситуація в «червоних» областях - Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій – стабілізувалась, не відповідає дійсності.

На цьому наполягає мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін. На своїй сторінці у Facebook він показав на графіках, як наразі виглядає «успішна позитивна динаміка» в цих трьох областях.

«Запам'ятайте, ось так виглядає позитивна динаміка очима Степанова. У Чернівецькій області з 3 березня, в Житомирській с 8 березня введені червоні зони», – прокоментував Істребін оприлюднені ним графіки.

Істребін зазначив, що в Івано-Франківській області є реальні успіхи, і пояснив чому: «Там не просто блок-пости ставили, там навіть зупиняли роботу громадського транспорту. І так, там є успіхи».

Нагадаємо, 29 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з «червоної» карантинної зони.

«Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на «червоний» рівень – Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на «помаранчевий» або «жовтий» рівень епіднебезпеки», – наголосив Степанов.

29 березня Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів.

«Голос» вважає, що Максим Степанов має бути відправлений у відставку, оскільки його утримання на посаді міністра охорони здоров’я «обходиться Україні непомірно дорого».