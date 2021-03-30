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    Адаптивний карантин не справляється. Аналітик показав «позитивну динаміку очима Степанова»

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    Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у західних регіонах України надзвичайно висока - Адаптивний карантин не справляється. Аналітик показав «позитивну динаміку очима Степанова»
    Кількість госпіталізацій хворих на коронавірус у західних регіонах України надзвичайно висока
    Фото з відкритих джерел

    Стабілізація ситуації з коронавірусом спостерігається лише в Івано-Франківській області

    Заява міністр охорони здоров’я Максима Степанова про те, що в умовах адаптивного карантину ситуація в «червоних» областях - Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій – стабілізувалась, не відповідає дійсності.

    На цьому наполягає мережевий експерт з «ковідної» статистики Євген Істребін. На своїй сторінці у Facebook він показав на графіках, як наразі виглядає «успішна позитивна динаміка» в цих трьох областях.

    «Запам'ятайте, ось так виглядає позитивна динаміка очима Степанова. У Чернівецькій області з 3 березня, в Житомирській с 8 березня введені червоні зони», – прокоментував Істребін оприлюднені ним графіки.

    Істребін зазначив, що в Івано-Франківській області є реальні успіхи, і пояснив чому: «Там не просто блок-пости ставили, там навіть зупиняли роботу громадського транспорту. І так, там є успіхи».

    Нагадаємо, 29 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Івано-Франківська область найближчими днями може вийти з «червоної» карантинної зони.

    «Ми бачимо покращення ситуації в тих регіонах, які першими зайшли на «червоний» рівень – Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька область. Більш того, там ситуація майже повністю стабілізувалася. Найближчими днями Івано-Франківська область за показником може бути переведена на «помаранчевий» або «жовтий» рівень епіднебезпеки», – наголосив Степанов.

    29 березня Міністерство охорони здоров'я розширило «червону» зону карантину до 11 регіонів.

    «Голос» вважає, що Максим Степанов має бути відправлений у відставку, оскільки його утримання на посаді міністра охорони здоров’я «обходиться Україні непомірно дорого».

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    Теги: Івано-Франківщина Житомирщина Чернівецька область Максим Степанов епідемія карантин коронавірус Євген Істребін
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