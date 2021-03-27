На «червоній» Івано-Франківщині запрацюють дитсадки і школи
Навчальний процес відновлять поетапно
В Івано-Франківській області з 29 березня запрацюють дитячі садки, з 5 квітня – початкова школа. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє «Укрінформ».
«Відновити навчальний процес у закладах дошкільної освіти та серед учнів 1-4 класів. Термін - 29 березня для закладів дошкільної освіти, 5 квітня – для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл» , – ідеться у протоколі засідання.
Серед умов відновлення роботи дитсадків та початкової школи є дотримання карантинних заходів.
«Персонал таких закладів заходить до закладу і пересувається по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, з обов’язковим температурним скринінгом», – сказано у протоколі комісії ТЕБ і НС.
Серед інших вимог – дотримання соціальної дистанції на відстані не менше одного метра. Для цього у навчальних закладах має бути нанесена розмітка. Обов’язковими в освітніх установах мають стати дезінфектори для рук. Якщо на самоізоляції через Covid-19 перебуватимуть 50% дітей або освітян, такий заклад закриють на карантин.
Як відомо, Івано-Франківська область з 26 лютого перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки.
Раніше повідомлялося, що третя хвиля Covid-19 супроводжується новим штамом вірусу, який є більш агресивним.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 17939 осіб. Найбільше щеплень було проведено у Києві.
Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.
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