На «червоній» Івано-Франківщині запрацюють дитсадки і школи

Навчальний процес відновлять поетапно

В Івано-Франківській області з 29 березня запрацюють дитячі садки, з 5 квітня – початкова школа. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє «Укрінформ».

«Відновити навчальний процес у закладах дошкільної освіти та серед учнів 1-4 класів. Термін - 29 березня для закладів дошкільної освіти, 5 квітня – для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл» , – ідеться у протоколі засідання.

Серед умов відновлення роботи дитсадків та початкової школи є дотримання карантинних заходів.

«Персонал таких закладів заходить до закладу і пересувається по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, з обов’язковим температурним скринінгом», – сказано у протоколі комісії ТЕБ і НС.

Серед інших вимог – дотримання соціальної дистанції на відстані не менше одного метра. Для цього у навчальних закладах має бути нанесена розмітка. Обов’язковими в освітніх установах мають стати дезінфектори для рук. Якщо на самоізоляції через Covid-19 перебуватимуть 50% дітей або освітян, такий заклад закриють на карантин.

Як відомо, Івано-Франківська область з 26 лютого перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що третя хвиля Covid-19 супроводжується новим штамом вірусу, який є більш агресивним.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 26 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 17939 осіб. Найбільше щеплень було проведено у Києві.

Нагадаємо, за минулу добу 26 березня в Україні виявлено 17424 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 752 дитина та 420 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 4747 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 290 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 7124 особи.

Читайте також: