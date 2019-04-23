На Буковині викритому на хабарі у $700 податківцю оголошено про підозру (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 85 тис. грн

Викритому Службою безпеки України на одержанні хабара посадовцю одного зі структурних підрозділів ГУ ДФС у Чернівецькій області оголошено про підозру у скоєнні злочину. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що головний державний ревізор-інспектор управління податків та зборів налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від юридичних та фізичних осіб за не вжиття заходів державного контролю та не перешкоджання їхній господарській діяльності.

Правоохоронці затримали посадовця в центрі Чернівців під час отримання $700 від приватного підприємця за не вжиття заходів правового реагування за фактом виявлених у ході позапланової перевірки порушень податкового і трудового законодавства.

Фото: ssu.gov.ua

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 85 тис. грн.

Фото: ssu.gov.ua

Тривають слідчі дії.

Операція із викриття зловмисника проводилася співробітниками Управління СБ України в Чернівецькій області спільно зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.