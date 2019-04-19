Співробітника Південноукраїнського національного педагогічного університету затримали під час отримання хабара



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Підозрюваний отримав від студента 900 доларів США

Одеська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно посадовця педагогічного університету, підозрюваного у корупції Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

У лютому цього року директор одного з інститутів вищого навчального закладу отримав від студента 900 доларів США хабара.

За ці неправомірні кошти освітянин мав відізвати подання на відрахування та надати студенту додатковий час та можливість усунути заборгованість по навчанню.

Слідчо-оперативні заходи у кримінальному провадженні проведені за участі співробітників Управління захисту економіки органів поліції в Одеській області та слідчих Малиновського відділу поліції (ч. 1 ст. 368 КК України).