Держбюро розслідувань передали матеріали про хабар директору НАБУ



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Директор НАБУ Артем Ситник Фото: НАБУ / Flickr

У НАБУ провели огляд матеріалів із копіями свідчень колишнього голови правління «Енергомережі» Дмитра Крючкова, який звинуватив Ситника в одержанні хабара, і передали виписку з протоколу ДБР

Державному бюро розслідувань передали матеріали для перевірки заяви колишнього голови правління «Енергомережі», екс-нардепа Дмитра Крючкова про передання хабара керівнику Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на наявні в розпорядженні документи.

У НАБУ вже провели огляд флешки з копіями свідчень Крючкова, яку передало «Радіо Свобода», і встановила, що вони містять відомості про ймовірні порушення з боку Ситника та голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Витяг із протоколу огляду НАБУ надіслало ДБР.

Як повідомлялось, у середу, 17 квітня, Крючков заявив у суді, що президент Петро Порошенко доручив НАБУ відкрити справу проти нього. Також Крючков заявив, що Ситник отримав $500 тис. хабара за цю справу.

У той же день Державне бюро розслідувань почало розслідування через заяву Крючкова про отримання Ситником хабара.

Як відомо, 17 квітня суд обрав запобіжним заходом для Дмитра Крючкова, арешт на 45 днів і встановив як альтернативу заставу 7 млн грн.

Як відомо, 15 квітня 2019 року колишнього голову правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» Дмитра Крючкова, підозрюваного у завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн, екстрадували з Німеччини в Україну.

Детективи НАБУ затримали екс-посадовця в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Упродовж 48 годин з моменту затримання суд має обрати йому запобіжний захід. Детективи НАБУ за погодження прокурорів САП наполягатимуть на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн.

Зазначимо, Крючкова затримали у Німеччині у квітні минулого року.

Петро Порошенко назвав повернення Крючкова - «передвиборними технологіями штабу Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського».

Крючкова підозрюють у причетності до заволодіння коштами державного сектора економіки в сфері енергетики в сумі 424 млн грн за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном), ч. 3 ст. 27 (організатор правопорушення), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація грошових коштів) КК України.

За версією слідства, заволодіння відбувалося шляхом укладення і погодження постачальниками електричної енергії угод про переведення боргу від споживачів електричної енергії до нового боржника і договору на поставку природного газу для вироблення електричної енергії на умовах передоплати. Отримані відповідно до угод і договору кошти екс-нардеп використав на власний розсуд, легалізувавши таким чином здобуті злочинним шляхом гроші.

Водночас журналісти проекту «Схеми» оприлюднили отримані ними телефонні розмови осіб, голос яких схожий на Крючкова, нардепа від БПП Ігоря Кононенка, бізнесменів-братів Ігоря та Григорія Суркісів, а також інших осіб. Переговори підтверджують, що зазначені особи також можуть бути причетні до виведення грошей з обленерго в Харкові, Черкасах і Запоріжжі в «приватні кишені».

Зокрема, на одному із записів звучить прохання відвезти гроші обсягом $600 тис. в офіс Суркісів.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про спроби Суркіса забезпечити Крючкову отримання російського громадянства з метою уникнення екстрадиції.

Також нагадаємо, ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів входили до керівних органів компанії «Енергомережа».

«Очевидно, що за схемою «Енергомережі», і не тільки за неї, дійсно стояв мозок більш серйозний, ніж його власний (Крючкова, - ред.), а саме - мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показань Крючков це може розкрити. Одна участь у схемі «Енергомережі» вже може коштувати українському олігарху кількох років позбавлення волі», - зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзівідзінський.

Зазначимо, що 11 квітня брати Суркіси були викликані на допит у НАБУ.