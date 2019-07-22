На Черкащині поліцейські з погонею затримали іноземців із гранатами



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Чоловіки намагалися втекти від поліцейських на орендованому автомобілі, зловмисників наздогнали та затримали, а в автомобілі поліцейські виявили балаклаву та гранати з запалами

У Черкаській області іноземці намагалися втекти від поліцейських на орендованому автомобілі. З погонею їх затримали, а в автомобілі виявили балаклаву та гранати з запалами. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в області.

Так, напередодні до поліції Умані звернувся місцевий житель із заявою про те, що з його автомобіля викрали номерний знак. За цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 185 КК України - крадіжка.

Під час відпрацювання повідомлення поліцейські встановили автомобіль, на якому пересуваються особи, причетні до вчинення крадіжки. На розшук автомобіля та зловмисників орієнтовано особовий склад та громадськість.

Вночі розшукуваний автомобіль поліцейські помітили на автодорозі Київ-Одеса.

На вимогу зупинитись, водій іномарки не відреагував та різко почав набирати швидкість. Поліцейські розпочали переслідування, але зловмисникам вдалося відірватися та зникнути з поля зору правоохоронців. Однак автомобіль правопорушників виявив інший екіпаж та продовжив переслідування. Зловмисників зупинили лише на території сусідньої області.

«Як з’ясувалося, в іномарці, яку було орендовано, знаходилося двоє іноземців. Під час огляду автомобіля в багажному відділенні поліцейські виявили дві гранати Ф-1 та два запали до них, балаклаву, пластикові хомути та дві пари мотоциклетних рукавичок. Крім того, затримані в подальшому показали місце, де знаходяться викрадені в уманчанина номера до автомобіля, які вони викинули під час переслідування», - прокоментували в поліції.

Усі речові докази вилучили. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.