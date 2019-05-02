Стало відомо, хто з міністрів отримав найбільшу зарплату за березень



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Зарплата Арсена Авакова за березень склала 119,2 тис. гривень

Гройсман отримав в березні одну з найменших зарплат серед членів уряду

У березні найбільшу зарплату серед членів Кабінету міністрів отримав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це пишуть «Українські новини» із посиланням на відповіді секретаріату уряду і міністерств.

Так, зарплата Авакова за березень склала 119,2 тис. гривень. Така сума у відомості у нього вийшла за рахунок премій і надбавок.

На другому місці міністр оборони Степан Полторак, який після утримання податків і зборів отримав 81 тис. гривень, на третьому - міністр фінансів Оксана Маркарова (нараховано 59,9 тис. гривень).

Найнижча зарплата в Кабміні за березень була у виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун (26,3 тис. гривень), міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика (31 тис. гривень) і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана - 37 тис. гривень.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець не отримував заплату за березень взагалі, оскільки перебував у відпустці.

Раніше в СБУ розповіли, скільки грошей Грицак отримав у березні. «Розмір грошового забезпечення голови СБУ за березень 2019 року становить 72 338 грн 40 коп.», - повідомили у відомстві.

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