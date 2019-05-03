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    Політика

    В СБУ заявили, що не співпрацюють з Медведчуком у питаннях звільнення заручників

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    Віктор Медведчук - В СБУ заявили, що не співпрацюють з Медведчуком у питаннях звільнення заручників
    Віктор Медведчук
    Фото: Reuters

    «Наразі Служба безпеки України з питань звільнення заручників та політв’язнів з Медведчуком не взаємодіє», - йдеться, зокрема, у відповіді СБУ

    Служба безпеки України не взаємодіє з головою політради проросійської партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктором Медведчуком у питанні звільнення українських заручників та політв’язнів.

    Про це йдеться у відповіді СБУ на запит «Уніан» стосовно виконання доручення президента України Петра Порошенка, який публічно доручив СБУ розглянути доцільність подальшої участі Медведчука у переговорах щодо звільнення заручників в РФ.

    «Наразі Служба безпеки України з питань звільнення заручників та політв’язнів з Медведчуком не взаємодіє», - йдеться, зокрема, у відповіді.

    При цьому в СБУ підкреслюють, що Медведчука до переговорного процесу зі звільнення заручників було залучено колишнім головою СБУ Валентином Наливайченком у 2014 році.

    Нагадаємо, 10 квітня 2019 року президент України доручив СБУ розглянути доцільність подальшої участі Медведчука у переговорах щодо звільнення українських заручників на окупованих територіях та політв’язнів в РФ.

    До слова, раніше Медведчук пояснив, чому Зеленському вигідно подружитися з Москвою.

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