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    Прем'єр Молдови просив Порошенка зняти санкції з придністровського заводу - ЗМІ

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    <p>У травні 2018 року Порошенко підписав указ про санкції проти 756 підприємств, в тому числі придністровського ММЗ</p> - Прем'єр Молдови просив Порошенка зняти санкції з придністровського заводу - ЗМІ

    У травні 2018 року Порошенко підписав указ про санкції проти 756 підприємств, в тому числі придністровського ММЗ

    У РНБО України відповіли, що рішення про виведення ММЗ з-під санкцій мотивовано пропозицією СБУ, а в СБУ заявили, що ініціатива належить Адміністрації президента

    Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп допоміг уникнути українських санкцій Молдовському металургійному заводу (ММЗ) з Придністров'я, повідомляє RISE Moldova.

    У травні 2018 року президент України Петро Порошенко підписав указ про санкції проти 756 підприємств, в тому числі придністровського ММЗ. Санкції передбачали блокування активів, обмеження торгових операцій.

    Український лом продовжував надходити на ММЗ і в період санкцій, але через підставну компанію Novastal Prim, пишуть ЗМІ.

    На початку березня прем'єр Молдови відправив лист Порошенко з проханням зняти санкції з ММЗ.

    В Україні лист пройшов всі інстанції, і 19 березня Порошенко підписав указ про виведення з-під санкцій придністровського ММЗ.

    «Європейська правда» додає, що на питання журналістів у РНБО України відповіли, що рішення про виведення ММЗ з-під санкцій мотивовано пропозицією СБУ, а в СБУ заявили, що ініціатива належить Адміністрації президента.

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