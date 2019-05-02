Прем'єр Молдови просив Порошенка зняти санкції з придністровського заводу - ЗМІ



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У травні 2018 року Порошенко підписав указ про санкції проти 756 підприємств, в тому числі придністровського ММЗ

У РНБО України відповіли, що рішення про виведення ММЗ з-під санкцій мотивовано пропозицією СБУ, а в СБУ заявили, що ініціатива належить Адміністрації президента

Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп допоміг уникнути українських санкцій Молдовському металургійному заводу (ММЗ) з Придністров'я, повідомляє RISE Moldova.

У травні 2018 року президент України Петро Порошенко підписав указ про санкції проти 756 підприємств, в тому числі придністровського ММЗ. Санкції передбачали блокування активів, обмеження торгових операцій.

Український лом продовжував надходити на ММЗ і в період санкцій, але через підставну компанію Novastal Prim, пишуть ЗМІ.

На початку березня прем'єр Молдови відправив лист Порошенко з проханням зняти санкції з ММЗ.

В Україні лист пройшов всі інстанції, і 19 березня Порошенко підписав указ про виведення з-під санкцій придністровського ММЗ.

«Європейська правда» додає, що на питання журналістів у РНБО України відповіли, що рішення про виведення ММЗ з-під санкцій мотивовано пропозицією СБУ, а в СБУ заявили, що ініціатива належить Адміністрації президента.