На Чернігівщині майже 24 тисячі споживачів газу можуть залишитись без субсидій



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Загальний борг побутових споживачів перед «Чернігівгаз Збутом» наразі становить 369,7 млн грн

Із 42 тисяч отримувачів субсидій Чернігівської області у 24 тисяч є заборгованість за спожитий природний газ. Загальна сума неплатежів по таких особових рахунках становить 3 млн грн. У разі несвоєчасного погашення боргів за газ органи соцзахисту припиняють нарахування субсидії.

Зазначається, що з 1 травня 2018 року вступило в дію нове Положення про порядок призначення субсидій, яким зокрема передбачено, що державна допомога не надається (у тому числі на наступний період) у разі наявної простроченої понад 2 місяці заборгованості за природний газ. Через такі борги близько 24 тисячі мешканців Чернігівщини ризикують залишитись без субсидії.

Серед головних причин виникнення заборгованості, яка може призвести до припинення субсидіанту пільгових нарахувань, є перевищення встановленої державою соціальної норми і непогашені борги, що виникли до опалювального сезону 2017-2018 рр.

«Часті законодавчі зміни в механізмі надання субсидії призводять до того, що клієнти не в змозі швидко пристосуватись до нововведень. Як наслідок - виникає плутанина з платежами і виникають борги. Наразі просимо звернути особливу увагу на необхідність сплати обов`язкового відсотка платежу. Адже списки всіх споживачів, хто не вносив таку частку, будуть найближчим часом передані до соцзахисту. Відповідно це стане підставою припинення надання субсидії», - заявив директор «Чернігівгаз Збуту» Іван Луста.

Крім того, зменшення нормативів споживання газу для індивідуального опалення житла, змусить споживачів ретельніше контролювати власне споживання. Адже щоб вкластися в норму, необхідно економити паливо. На опалювальний сезон 2018-2019 рр. по регіону встановлені такі пільгові норми: для 1-2 поверхових будівель – 5,103 м куб на метр опалювальної площі на місяць та 3,717 кубометрів – для будинків від 3-х поверхів і вище.

Загальний борг побутових споживачів перед «Чернігівгаз Збутом» наразі становить 369,7 млн грн. З наближенням опалювального сезону спостерігається деяке покращення рівня платежів. За останні три місяці він зріс на 2 %. Одним з найдієвіших важелів впливу на несумлінних споживачів залишається попередження про відключення газопостачання.

Так, від початку року компанія надіслала понад 19 тисяч таких повідомлень. На сьогодні через заборгованість без газу лишаються 5,7 тисяч споживачів області. Для уникнення відключення «Чернігівгаз Збут» нагадує клієнтам про можливість звернутися до постачальника за реструктуризацією заборгованості.