На Чернігівщині відкрили рух на двох тимчасових переправах

У результаті бойових дій на території області було зруйновано 680 км державних доріг та 22 мости

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У Чернігівській області відкрили рух ще на двох тимчасових переправах, які поєднують Чернігівщину з містом Мена та Києвом. Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як інформують у міністерстві, чергову переправу збудували на маршруті, який поєднує міста Чернігів та Мена, на дорозі Н-27. За 5 днів змонтували прогонову будову тимчасового мосту, облаштували перекриття та огородження.

Ще одна переправа запрацювала на дорозі Р-69 Київ – Чернігів. Влаштовано насип тимчасової об'їзної дороги. Для пропуску води влаштовано труби та шар покриття з щебенево-піщаної суміші.

«Це вже друга тимчасова переправа, збудована на маршруті, що з'єднує Чернігівщину з Київщиною. Всього в Чернігівській області відновили рух на 8 мостах та шляхопроводах», - зазначив Кубраков.

Він також додав, що у результаті бойових дій на території області було зруйновано 680 км державних доріг та 22 мости. Після звільнення території Чернігівщини дорожнє господарство відновило роботу для забезпечення безперервної гуманітарної та медичної допомоги.

Попереду ще багато роботи (фото: Укравтодор)

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про створення урядом плану післявоєнного відновлення та розвитку країни, який передбачає відбудову країни на всіх рівнях – безпековому, економічному, інфраструктурному та соціальному.