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    Думки вголос

    Чи застосує Путін ядерну зброю? Аргументи за і проти

    Ядерна війна &ndash; кінець усьому живому, включаючи Росію, і це може зупинити Путіна - Чи застосує Путін ядерну зброю? Аргументи за і проти
    Ядерна війна – кінець усьому живому, включаючи Росію, і це може зупинити Путіна

    Путін відкрив скриньку Пандори

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    Аргументи «за»

    Голос пропаганды

    Мы помним слова Маргариты Симонян «Россия-матушка, забери Донбасс домой», сказанные еще в 2021 году, и понимаем принцип работы пропаганды – марионетки никогда не пляшут без воли кукловода. Опыта 22 лет правления Владимира Путина достаточно, чтобы с уверенностью сказать: своего мнения у говорящих голов на ТВ не больше, чем у тех голов, что их последователи бросают под дверь Алексею Венедиктову.

    В этом смысле нам стоит признать, что фраза «зная нашего президента, все закончится ядерной войной», произнесенная в эфире федерального канала, – не провокация и не эпатаж, а спланированная подготовка населения к новой реальности. Реальности ядерной войны.

    Захваты АЭС

    С момента начала войны мы наблюдаем последовательный захват атомных станций на территории Украины. Сначала это была Чернобыльская АЭС, затем – крупнейшая в Европе Запорожская.

    Ни одна из этих станций не лежит на прямом пути к местам, обозначенным в качестве целей российского наступления, а значит, их контроль не имеет иной задачи, кроме обеспечения возможности ядерного шантажа. Послужить катализатором перехода шантажа в реальный ядерный удар может что угодно вплоть до технической ошибки.

    Аргуметы «против»

    Отсутствие стратегической необходимости

    Взять Киев за три дня, как это планировалось изначально, не получилось – российская армия завязла в Украине. Тем не менее, отсутствие всеобщего воинского призыва – важнейший признак того, что Путин пока не готов к следующему шагу.

    Начало ядерной войны станет гораздо более серьезным ударом по рейтингу, чем всеобщая мобилизация, а значит, пока происходящее называется «спецоперацией», и официально не вводится военное положение, о реальной угрозе ядерного удара говорить не приходится.

    Токсический шок

    Стоит помнить, что Владимир Путин – продукт сильнейшей идеологической интоксикации, тщательно поддерживаемой его окружением в течение многих лет. Идеи русского мира, десятилетиями вливаемые коллективным Сурковым в уши президенту, в принятии решения о нажатии на ядерную кнопку, как ни странно, могут прибрести вполне душеспасительный характер.

    Ядерная война – конец всему живому, включая Россию, и это может остановить Путина. Наркоман, пусть даже идеологический, может опуститься до многого, но никогда не тронет своего поставщика.

    Неизбежные последствия

    Вне зависимости от того, будет ли президентом России принято решение о фактическом уничтожении человечества, уже сейчас мы видим одно: шантаж Путина девальвировал само понятие ядерной угрозы, и диктаторы всего Мира стали свидетелями абсолютной политической апатии Запада.

    Путин открыл ящик Пандоры. Возможно, ни одна из бед, которые вырвутся наружу, и не окажется ядерной войной. Однако ящик уже открыт, и на дне его, как и в древнем мифе, остается лишь надежда.

    Джерело

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти пропаганда війна путін ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Чи застосує Путін ядерну зброю? Аргументи за і проти