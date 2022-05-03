Чи застосує Путін ядерну зброю? Аргументи за і проти

Путін відкрив скриньку Пандори

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Аргументи «за»

Голос пропаганды

Мы помним слова Маргариты Симонян «Россия-матушка, забери Донбасс домой», сказанные еще в 2021 году, и понимаем принцип работы пропаганды – марионетки никогда не пляшут без воли кукловода. Опыта 22 лет правления Владимира Путина достаточно, чтобы с уверенностью сказать: своего мнения у говорящих голов на ТВ не больше, чем у тех голов, что их последователи бросают под дверь Алексею Венедиктову.

В этом смысле нам стоит признать, что фраза «зная нашего президента, все закончится ядерной войной», произнесенная в эфире федерального канала, – не провокация и не эпатаж, а спланированная подготовка населения к новой реальности. Реальности ядерной войны.

Захваты АЭС

С момента начала войны мы наблюдаем последовательный захват атомных станций на территории Украины. Сначала это была Чернобыльская АЭС, затем – крупнейшая в Европе Запорожская.

Ни одна из этих станций не лежит на прямом пути к местам, обозначенным в качестве целей российского наступления, а значит, их контроль не имеет иной задачи, кроме обеспечения возможности ядерного шантажа. Послужить катализатором перехода шантажа в реальный ядерный удар может что угодно вплоть до технической ошибки.

Аргуметы «против»

Отсутствие стратегической необходимости

Взять Киев за три дня, как это планировалось изначально, не получилось – российская армия завязла в Украине. Тем не менее, отсутствие всеобщего воинского призыва – важнейший признак того, что Путин пока не готов к следующему шагу.

Начало ядерной войны станет гораздо более серьезным ударом по рейтингу, чем всеобщая мобилизация, а значит, пока происходящее называется «спецоперацией», и официально не вводится военное положение, о реальной угрозе ядерного удара говорить не приходится.

Токсический шок

Стоит помнить, что Владимир Путин – продукт сильнейшей идеологической интоксикации, тщательно поддерживаемой его окружением в течение многих лет. Идеи русского мира, десятилетиями вливаемые коллективным Сурковым в уши президенту, в принятии решения о нажатии на ядерную кнопку, как ни странно, могут прибрести вполне душеспасительный характер.

Ядерная война – конец всему живому, включая Россию, и это может остановить Путина. Наркоман, пусть даже идеологический, может опуститься до многого, но никогда не тронет своего поставщика.

Неизбежные последствия

Вне зависимости от того, будет ли президентом России принято решение о фактическом уничтожении человечества, уже сейчас мы видим одно: шантаж Путина девальвировал само понятие ядерной угрозы, и диктаторы всего Мира стали свидетелями абсолютной политической апатии Запада.

Путин открыл ящик Пандоры. Возможно, ни одна из бед, которые вырвутся наружу, и не окажется ядерной войной. Однако ящик уже открыт, и на дне его, как и в древнем мифе, остается лишь надежда.

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