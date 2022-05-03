Кличко розшукує маленького латвійця, який віддав українцям усі свої заощадження

Хлопчик передав банку з грошима волонтерам й сказав, що хоче, аби в Україні більше не гинули люди

Мер Києва Віталій Кличко розшукує маленького латвійця, який пожертвував українцям усі свої заощадження. Він зробив це під час збору гуманітарної допомоги українцям, який три дні тривав в Ризі. Про це йдеться у Telegram очільника української столиці.

Волонтери кажуть, що на вигляд хлопчику років п'ять-шість, і ця прозора скляна банка з євроцентами – всі заощадження за його життя.

Передаючи її в автобус з допомогою, дитина сказала «я хочу, щоб в Україні більше не гинули люди». Банка приїхала окремо від решти гуманітарки – її особисто привіз віцемер Риги Едвардс Смілтенс і подарував київському міському голові.

Кличко був настільки зворушений, що попросив розшукати дитину. Віцемер Риги Едвардс Смілтенс на своїй сторінці оприлюднив звернення з проханням допомогти знайти хлопчика.

«Я розповів Віталію Кличку про велику чуйність рижан, які три дні наповнювали автобуси подарунками підтримки. Як символічний подарунок, який характеризує підтримку містян, я особисто передав меру Києва скарбничку від маленького мешканця Риги», – зазначив він.

Смілтенс розповів, що, коли 22 квітня хлопчик приніс свій зворушливий подарунок до супермаркету «Альфа», у нього не встигли запитати ім’я.

«Прошу звернутись до нього та його батьків, щоб ми могли передати особисту подяку мера Києва Віталія Кличка безкорисливому другу України», – сказав посадовець.

Нагадаємо, що легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер та його благодійний фонд виділили 500 тисяч на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.