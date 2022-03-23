На четвертому тижні війни українці знову почали купувати онлайн: найпопулярніші товари

Якщо на другому тижні війни у середньому перевозилося 100-125 тис. посилок на день, то з 21 березня зафіксувано вже 350 тис. відправок, із яких 60% складають онлайн-замовлення

З початком російського вторгнення обсяги перевезень через «Нову пошту» знизились у 20 разів

Компанія «Нова пошта» проаналізувала, як змінилась кількість доставок та що саме замовляють онлайн українці під час війни. На четвертому тижні війни з’явилася позитивна динаміка – відновлюється робота інтернет-магазинів та збільшується кількість онлайн-замовлень.

З початком російського вторгнення обсяги перевезень через «Нову пошту» знизились у 20 разів. До війни компанія доставляла щодня 1 млн. відправлень, із них 70% – це онлайн-замовлення із магазинів. За перший тиждень війни клієнти відправляли в середньому 50 тис. посилок на день. Це лише 5% порівняно із довоєнним періодом.

Крім того, люди перестали забирати вже доставлені посилки – зараз у відділеннях Нової пошти зберігається до 2 млн. посилок, які можна отримати або переадресувати у будь-яке інше зручне для клієнтів відділення.

На четвертому тижні війни експерти компанії спостерігають, що інтернет-магазини поступово почали відновлювати свою роботу.

«Якщо на другому тижні війни у середньому перевозилося 100-125 тис. посилок на день, то з 21 березня ми зафіксували вже 350 тис. відправок, із яких 60% складають онлайн-замовлення. Тобто 200 тис. товарів за день замовили українці онлайн. Це все ще у 5 разів менше, ніж було у довоєнний період, але спостерігається стійка динаміка зростання кількості онлайн-покупок», – розповів керівник відділу досліджень «Нової пошти» Сергій Кравченко.

Серед найбільш популярних категорій товарів, які замовляють українці «Новою поштою»: одяг, взуття, автотовари і запчастини, товари медичного призначення (зокрема, ліки), продукти харчування, косметика, зоотовари.