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    На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих

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    Автобус піднімали за допомогою автокрана - На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих
    Фото: «Інформатор»
    Автобус піднімали за допомогою автокрана

    Водій легкового автомобіля не відреагував на знак «Стоп» і «влетів» автобусу в бік, через що він перекинувся

    На Полтавському шосе між Лобойківкою і Єлизаветівкою у Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль Audi і рейсовий автобус з пасажирами.

    Як повідомляє «Інформатор», за попередньою інформацією, на даний момент відомо про двох загиблих і 13 постраждалих.

    Заступник начальника Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс розповів, що Audi рухалася по шосе з боку Дніпра, автобус їй назустріч — з боку Лобойківки. Водій легкового автомобіля не відреагував на знак «Стоп» і «влетів» автобусу в бік, через що він перекинувся.

    Начальник ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Кульбач повідомив, що рятувальники за допомогою спецобладнання дістали з автобуса потерпілих, а також вирізали тіла загиблих.

    Автобус піднімали за допомогою автокрана. Правоохоронці з'ясовують деталі події і встановлюють точну кількість жертв і постраждалих.

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    На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих
    На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих
    На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих
    На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих
    На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих

    Нагадаємо, у понеділок вантажівка та маршрутка зіштовхнулись у Києві, постраждала жінка.

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