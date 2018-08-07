На Дніпропетровщині автобус зіткнувся з іномаркою: двоє загиблих та 13 постраждалих



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Фото: «Інформатор» Автобус піднімали за допомогою автокрана

Водій легкового автомобіля не відреагував на знак «Стоп» і «влетів» автобусу в бік, через що він перекинувся

На Полтавському шосе між Лобойківкою і Єлизаветівкою у Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль Audi і рейсовий автобус з пасажирами.

Як повідомляє «Інформатор», за попередньою інформацією, на даний момент відомо про двох загиблих і 13 постраждалих.

Заступник начальника Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс розповів, що Audi рухалася по шосе з боку Дніпра, автобус їй назустріч — з боку Лобойківки. Водій легкового автомобіля не відреагував на знак «Стоп» і «влетів» автобусу в бік, через що він перекинувся.

Начальник ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Андрій Кульбач повідомив, що рятувальники за допомогою спецобладнання дістали з автобуса потерпілих, а також вирізали тіла загиблих.

Автобус піднімали за допомогою автокрана. Правоохоронці з'ясовують деталі події і встановлюють точну кількість жертв і постраждалих.

Нагадаємо, у понеділок вантажівка та маршрутка зіштовхнулись у Києві, постраждала жінка.