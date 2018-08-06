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    Вантажівка та маршрутка зіштовхнулись у Києві, постраждала жінка

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    Вантажівка та маршрутка зіштовхнулись у Києві, постраждала жінка

    Зіткнення сталося на проспекті Перемоги

    У Святошинському районі у Києві зіткнулися автобус та вантажівка. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

    Інформація про зіткнення надійшла до чергової частини столичної поліції близько 15:15. Зіткнення сталося на проспекті Перемоги біля повороту на село Чайки.

    На місці дорожньо-транспортної пригоди перебувають патрульні поліцейські. Слідчо-оперативна група Головного управління київської поліції проводить огляд, опитує очевидців, свідків та учасників автопригоди. За попередньою інформацією, маршрутний автобус здійснював розворот, проїхав дві смуги - і сталося зіткнення із вантажним автомобілем «Мерседес-Бенц».

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    Вантажівка та маршрутка зіштовхнулись у Києві, постраждала жінка
    Вантажівка та маршрутка зіштовхнулись у Києві, постраждала жінка
    Вантажівка та маршрутка зіштовхнулись у Києві, постраждала жінка
    Вантажівка та маршрутка зіштовхнулись у Києві, постраждала жінка

    Внаслідок аварії одна пасажирка маршрутки – 38-річна киянка – отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Іншим пасажирам надали медичну допомогу на місці.

    Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку Святошинського управління поліції. Механізм та причина автопригоди встановлюється.

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