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    На Дніпропетровщині двоє чоловіків намагалися відібрати зброю у поліцейських

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    На Дніпропетровщині двоє чоловіків намагалися відібрати зброю у поліцейських

    За фактом опору працівникам поліції у Новомосковську затримано двох зловмисників

    У Новомосковську двоє чоловіків напали на двох поліцейських

    Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області.

    Вночі у Новомосковську двоє поліцейських прибули на виклик місцевих мешканців, що побачили групу п'яних чоловіків, які били ногами по банкомату.

    Поліцейські знайшли автівку з чоловіками. Під час перевірки документів, порушники стали чинити опір поліцейським. Один з учасників події спробував вихопити табельну вогнепальну зброю, після чого правоохоронець здійснив один постріл у повітря.

    Двох учасників події затримали на місці - ними виявилися 25-річний новомосковець та 20-річний житель Новомосковського району.

    За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

    Також за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння на водія складено адміністративний протокол за ст.130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

    Національна поліція України кримінал Дніпропетровщина
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