Вистрілити в голову дитини на Київщині могли поліцейські – ДБР



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Патрон Флобер має калібр 4 мм

Все вказує на те, що двоє поліцейських стріляли по банкам, а потрапили в голову хлопчику, який грався приблизно в 100 метрах від них

Слідчі Державного бюро розслідувань готують затримання двох поліцейських, а також повідомлення про підозру у вчинені замаху на умисне вбивство малолітньої дитини.

Як повідомляє прес-служба ДБР, мова йде про поранення 5-річного хлопчика на Київщині. 31 травня о 15:55 до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного Кирила з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

За версією поліції, четверо дітей гуляли поруч місця свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності підслизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови.

«Згідно проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови. Враховуючи отриману інформацію, поліцейські провели додатковий огляд місця події, в ході якого за 70-150 м. виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчика та банки», - повідомляє ДБР.

В Бюро встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині можуть бути причетними два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

У рамках кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання поліцейських, в ході яких вилучено патрони та іншу зброю.

Нагадаємо, поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Також встановлені особи, які можуть бути причетними до нанесення травми хлопчику.