На Дніпропетровщині на хабарі в $25 тис. затримали голову голову однієї з територіальних громад



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Псадовець вимагав неправомірну вигоду за вирішення питання про виділення у власність двох земельних ділянок площею 0,14 га кожна

За одержання хабара у $25 тис. правоохоронці затримали голову однієї з територіальних громад Дніпропетровщини. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області.

У поліції повідомили, що посадовець вимагав неправомірну вигоду за вирішення питання про виділення у власність двох земельних ділянок площею 0,14 га кожна.

«11 червня чоловік у місті Дніпро підконтрольно отримав вказану суму, після чого одразу був затриманий правоохоронцями. Факт отримання неправомірної вигоди задокументовано, хабар у сумі $25 тис. вилучено. Операцію із затримання хабарника провели працівники слідчого управління Дніпропетровської області, оперативники УЗЕ, співробітники військової прокуратури», - йдеться у повідомленні.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПКУ. За місцем мешкання та роботи посадовця тривають обшуки.