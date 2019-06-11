На хабарі затримано двох працівниць податкової в Києві (фото)



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Працівниць ДФС затримано під час отримання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США Фото: ДБР

Посадовцям ДФС загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, за оперативного супроводу Департаменту захисту економіки Нацполіції, затримано начальника відділу камеральних перевірок управління оподаткування фізичних осіб та головного державного податкового інспектора Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під час отримання неправомірної вигоди в сумі 1800 доларів США. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

За попередньою інформацією, працівниці ДФС вимагали неправомірну вигоду від представника суб’єкта господарювання за сприяння у проведенні позапланової перевірки підприємства та прискорення процедури припинення його діяльності.

Під час отримання неправомірної вигоди, податківців затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії. Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, посадовцям ДФС загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.