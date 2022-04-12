  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Дніпропетровщині працюють вже 20 великих промислових підприємств

    Наразі у цеху працюють всі робітники у три зміни - На Дніпропетровщині працюють вже 20 великих промислових підприємств
    Наразі у цеху працюють всі робітники у три зміни
    фото з відкритих джерел

    Потужності завантажені на 100%

    У Дніпропетровській області відновив свою роботу прокатний цех одного з металургійних заводів. Це вже двадцяте велике промислове підприємство в регіоні, яке продовжило працювати під час війни.

    Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

    Зазначається, що потужності цеху завантажені на 100%, а підприємство забезпечено усім необхідним для роботи.

    «Цех стояв у простої з початку року. Там проводили ремонтні роботи. Оновлювали виробничі потужності. Нині уже отримали замовлення від українських підприємств. Почали випускати продукцію. Маємо усі необхідні матеріали, енергетичні ресурси», – цитує Дніпропетровська ОВА начальника виробничого цеху Михайла.

    Наразі у цеху працюють всі робітники у три зміни. Підприємство працює у тісній кооперації з виробництвами інших регіонів та оперативно отримує необхідні матеріали.

    «Загалом в області працюють 20 із 22-х великих промислових підприємств. Із них 14 – металургійних», – розповіли в ОВА.

    Промисловість шукає можливість працювати і далі (фото з відкритих джерел)

    Промисловість шукає можливість працювати і далі (фото з відкритих джерел)

    Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що Дніпропетровщина невдовзі зможе забезпечувати більшість фронтових регіонів.

    Теги: росія окупанти війна промисловість Україна Дніпропетровщина Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Дніпропетровщині працюють вже 20 великих промислових підприємств