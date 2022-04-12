На Дніпропетровщині працюють вже 20 великих промислових підприємств

Наразі у цеху працюють всі робітники у три зміни

Потужності завантажені на 100%

У Дніпропетровській області відновив свою роботу прокатний цех одного з металургійних заводів. Це вже двадцяте велике промислове підприємство в регіоні, яке продовжило працювати під час війни.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що потужності цеху завантажені на 100%, а підприємство забезпечено усім необхідним для роботи.

«Цех стояв у простої з початку року. Там проводили ремонтні роботи. Оновлювали виробничі потужності. Нині уже отримали замовлення від українських підприємств. Почали випускати продукцію. Маємо усі необхідні матеріали, енергетичні ресурси», – цитує Дніпропетровська ОВА начальника виробничого цеху Михайла.

Наразі у цеху працюють всі робітники у три зміни. Підприємство працює у тісній кооперації з виробництвами інших регіонів та оперативно отримує необхідні матеріали.

«Загалом в області працюють 20 із 22-х великих промислових підприємств. Із них 14 – металургійних», – розповіли в ОВА.

Промисловість шукає можливість працювати і далі (фото з відкритих джерел)

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко запевнив, що Дніпропетровщина невдовзі зможе забезпечувати більшість фронтових регіонів.