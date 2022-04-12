Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину. ЗСУ збили одну ракету

Одна з ракет влучила в будівлю млина

Російські окупанти в ніч на 12 квітня двічі атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет вдалося збити. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Миколу Лукашука.

За його словами, ворог атакував Синельниківський район на кордоні із Запорізькою та Донецькою областями. Одна з ракет влучила в будівлю млина. В результаті удару пошкоджено дах і вибиті вікна. Другу ракету збили над полями. Обійшлося без постраждалих.

Лукашук додав, що ситуація в області контрольована. Російських військ у регіоні немає.

«Поки ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає. У нас потужна оборона, у окупантів - жодних шансів», – зазначив він.

Нагадаємо, вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені. Також у Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових.