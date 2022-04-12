  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину. ЗСУ збили одну ракету

    Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину. ЗСУ збили одну ракету
    фото з відкритих джерел

    Одна з ракет влучила в будівлю млина

    Російські окупанти в ніч на 12 квітня двічі атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет вдалося збити. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Миколу Лукашука.

    За його словами, ворог атакував Синельниківський район на кордоні із Запорізькою та Донецькою областями. Одна з ракет влучила в будівлю млина. В результаті удару пошкоджено дах і вибиті вікна. Другу ракету збили над полями. Обійшлося без постраждалих.

    Лукашук додав, що ситуація в області контрольована. Російських військ у регіоні немає.

    «Поки ворожої техніки та окупаційних військ на території області немає. У нас потужна оборона, у окупантів - жодних шансів», – зазначив він.

    Нагадаємо, вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені. Також у Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину. ЗСУ збили одну ракету