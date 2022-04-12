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    Думки вголос

    День працівників ракетно-космічної галузі

    • Олександр Турчинов

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України (2014-2019)

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    Українські вчені, конструктори та виробничники змогли створити ракетні комплекси, які перевершують російські аналоги - День працівників ракетно-космічної галузі
    Українські вчені, конструктори та виробничники змогли створити ракетні комплекси, які перевершують російські аналоги
    фото з відкритих джерел

    Після початку війни більшість зупинених програм почали активно відновлюватись

    Сьогодні 12 квітня, 48 день війни та День працівників ракетно-космічної галузі.

    Здавалося б, під час війни не до якихось особливих чи спеціальних дат. Забуваєш навіть про свій день народження, аж поки хтось не нагадає. Але є справи і завдання, від яких залежить наша перемога. Саме таким є для країни виробництво ракетної техніки.

    Я мав честь бути причетним до розробки ракетних технологій для оборонної сфери. У найкоротший строк, у неймовірно складних умовах війни за мінімального фінансування українські вчені, конструктори та виробничники змогли створити ракетні комплекси, які перевершують російські аналоги за якістю і ефективністю та можуть надійно на суші, в повітрі та на морі захистити країну і нанести значні втрати ворогу.

    Після початку війни більшість зупинених програм почали активно відновлюватись та фінансуватися.

    Попри те, що виробничі потужності наших заводів сьогодні зачно пошкоджено, в нас вже є найголовніше для того, щоб відновити виробництво – це ви – науковці, конструктори та виробничники, – ті, хто готові недосипати, недоїдати та в складних умовах забезпечити створення потужних оборонних комплексів.

    Зі святом, дорогі наші герої! Разом – переможемо!

    Джерело: сайт Олександра Турчинова

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    Теги: росія окупанти війна українці фінансування Україна ракета окупація #stoprussia
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    День працівників ракетно-космічної галузі