Після початку війни більшість зупинених програм почали активно відновлюватись

Сьогодні 12 квітня, 48 день війни та День працівників ракетно-космічної галузі.

Здавалося б, під час війни не до якихось особливих чи спеціальних дат. Забуваєш навіть про свій день народження, аж поки хтось не нагадає. Але є справи і завдання, від яких залежить наша перемога. Саме таким є для країни виробництво ракетної техніки.

Я мав честь бути причетним до розробки ракетних технологій для оборонної сфери. У найкоротший строк, у неймовірно складних умовах війни за мінімального фінансування українські вчені, конструктори та виробничники змогли створити ракетні комплекси, які перевершують російські аналоги за якістю і ефективністю та можуть надійно на суші, в повітрі та на морі захистити країну і нанести значні втрати ворогу.

Після початку війни більшість зупинених програм почали активно відновлюватись та фінансуватися.

Попри те, що виробничі потужності наших заводів сьогодні зачно пошкоджено, в нас вже є найголовніше для того, щоб відновити виробництво – це ви – науковці, конструктори та виробничники, – ті, хто готові недосипати, недоїдати та в складних умовах забезпечити створення потужних оборонних комплексів.

Зі святом, дорогі наші герої! Разом – переможемо!

Джерело: сайт Олександра Турчинова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.