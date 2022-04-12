Україна погодила дев'ять гумкоридорів: де сьогодні буде евакуація
Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті
Україна погодила на 12 квітня гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх сьогодні має запрацювати дев'ять. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.
З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Бердянськ-Запоріжжя.
Токмак-Запоріжжя.
Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
Енергодар-Запоріжжя.
Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
Сєвєродонецьк-Бахмут.
Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
Лисичанськ-Бахмут.
Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
Попасна-Бахмут.
Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
с. Гірське-Бахмут.
Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
Рубіжне-Бахмут.
Нагадаємо, вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені. Також у Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових.