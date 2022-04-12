Україна погодила дев'ять гумкоридорів: де сьогодні буде евакуація

На 12 квітня погоджено гуманітарні коридори для евакуації

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті

Україна погодила на 12 квітня гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх сьогодні має запрацювати дев'ять. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Бердянськ-Запоріжжя.

Токмак-Запоріжжя.

Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар-Запоріжжя.

Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Сєвєродонецьк-Бахмут.

Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ-Бахмут.

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна-Бахмут.

Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

с. Гірське-Бахмут.

Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне-Бахмут.

Нагадаємо, вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені. Також у Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових.