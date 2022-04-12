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    Україна погодила дев'ять гумкоридорів: де сьогодні буде евакуація

    На 12 квітня погоджено гуманітарні коридори для евакуації&nbsp; - Україна погодила дев'ять гумкоридорів: де сьогодні буде евакуація
    На 12 квітня погоджено гуманітарні коридори для евакуації 
    фото: golos.com.ua

    Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті

    Україна погодила на 12 квітня гуманітарні коридори для евакуації населення. Їх сьогодні має запрацювати дев'ять. Про це повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

    З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

    Бердянськ-Запоріжжя.

    Токмак-Запоріжжя.

    Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

    Енергодар-Запоріжжя.

    Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

    Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

    Сєвєродонецьк-Бахмут.

    Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

    Лисичанськ-Бахмут.

    Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

    Попасна-Бахмут.

    Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

    с. Гірське-Бахмут.

    Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

    Рубіжне-Бахмут.

    Нагадаємо, вночі окупанти накрили вогнем Луганщину: є загиблі та поранені. Також у Миколаївській області окупанти переодяглися в цивільне і видаючи себе за заблукалих евакуйованих місцевих жителів спробували напасти на українських військових.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Україна погодила дев'ять гумкоридорів: де сьогодні буде евакуація