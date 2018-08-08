У Вінниці мікроавтобус наїхав на 10-річну дівчинку



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Дитину з переломом гомілки доставили до лікарні

У вівторок, 7 серпня, у Вінниці водій автомобіля Ford Transit допустив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Про це інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

Аварія сталась близько 15.00 на проспекті Юності. За кермом автомобіля Ford Transit був 30-річний вінничанин.

За словами водія, дівчинка раптово вийшла на нерегульований пішохідний перехід, і він не зміг уникнути наїзду. Дитина з переломом гомілки госпіталізована. Обставини та причини аварії поліція встановлює в ході розслідування.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Автомобіль нині на штрафмайданчику.