На Донбасі 2018 року загинуло 55 мирних жителів



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За даними ООН, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень. Зазначається, що це найменший річний показник за весь період конфлікту

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала в 2018 році 279 жертв конфлікту серед цивільного населення на Донбасі. Згідно з даними представленої у вівторок, 12 березня, доповіді місії, у 2018 році у регіоні загинуло 55 цивільних осіб, ще 224 особи зазнали поранень.

«Це вдвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році та найменший річний показник за весь період конфлікту», - йдеться в доповіді.

А за звітний період, який охоплює період з 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року, на Донбасі було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення за всі періоди з часу початку конфлікту. Зокрема, за ці три місяці загинуло дві особи, ще 14 - 11 чоловіків і 3 жінки - були поранені.

Нагадаємо, що 23 лютого на тимчасово окупованій території Донбасу поблизу контрольно-пропускного пункту «Оленівка» на протитанковій міні підірвався мікроавтобус, який перевозив цивільних. За даними штабу операції Об'єднаних сил, внаслідок вибуху дві особи загинули на місці, троє отримали поранення.

Як повідомлялось, станом на 31 грудня 2018 року кількість жертв конфлікту на Донбасі за оцінками Управління верховного комісара ООН з прав людини становила від 40 до 43 тисяч.

Джерело: Deutsche Welle