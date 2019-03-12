На Донбасі у бойовиків гібридної армії масово вилучають смартфони



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Російським військовим суворо заборонили писати в інтернеті про перебування на Донбасі Ілюстративне фото

За даними розвідки, у такий спосіб російське окупаційне командування намагається приховати масштаби участі кадрових російських військових у збройній агресії проти України

Командування збройних сил Російської Федерації активізувало заходи щодо формування т.зв. «батальйонів територіальної оборони» у складі 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«При цьому, під приводом забезпечення виконання змін до закону РФ «Про статус військовослужбовців», якими введені жорсткі обмеження прав на поширення інформації, у особового складу російських окупаційних військ у терміновому порядку вилучаються особисті засоби зв’язку, у т.ч. пристрої, які дозволяють підключення та передачу інформації через мережу Інтернету (фото, відеоматеріали, дані геолокації тощо)», - йдеться у повідомленні розвідки.

За даними військової розвідки, у такий спосіб російське окупаційне командування намагається приховати масштаби участі кадрових російських військовослужбовців у збройній агресії проти України.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що окупанти на Донбасі нарощують систему мінно-вибухових загороджень.