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    На Донбасі на міні підірвалися двоє військових

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    На Донбасі на міні підірвалися двоє військових
    Фото: Zaxid.net

    У поліції зазначили, що один із постраждалих перебуває у тяжкому стані

    У Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Про це повідомили у Попаснянському відділі поліції ГУ НП в Луганській області, передає УНН.

    «Був такий факт. У зведенні було, що підірвалися на міні двоє військовослужбовців в автомобілі», - зазначили у поліції.

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    У поліції додали, що один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

    Сьогодні в районі проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано один випадок порушення перемир’я з боку противника, під час якого окупант застосував зброю забороненого калібру, повідомили в штабі ООС.

    Так, о 10:00 ранку, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру в бік наших позицій в районі Павлополя. Обстріл вівся зі сторони с. Верхньошироківське. Всього ворог випустив сімнадцять мінометних боєприпасів згаданого калібру.

    Станом на зараз обстріл припинився.

    Напередодні військова розвідка повідомляла, що окупанти на Донбасі нарощують систему мінно-вибухових загороджень.

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