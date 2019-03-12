Правозахисники розповіли про злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 роках



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Окупанти на Донбасі сприяють росту злочинності в регіоні

«Харківська правозахисна група» та «Мирний берег» підготували оновлену та уточнену версію подання до Міжнародного кримінального суду

Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ);

Геннадій Щербак, директор ГО «Мирний берег»

Сьогодні, 12 березня, у приміщенні інформаційного агентства «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.», на якій правозахисники розказали про грубі порушення прав людини, вчинені в ході збройного конфлікту на Донбасі.Запрошені гості:

Учасники конференції навели інфографіку з кількісними та якісними показниками, які характеризують масштаб та розповсюдження цих злочинів. Вони також презентували доповідь «Насильницькі злочини, скоєні в ході збройного конфлікту на сході України у 2014-2018 рр.»

«Харківська правозахисна група» та «Мирний берег» підготували оновлену та уточнену версію подання до Міжнародного кримінального суду, в якому узагальнили зібрану інформацію про злочини, скоєні в ході воєнного конфлікту на Донбасі, та обґрунтовують можливість кваліфікації цих діянь як злочинів проти людяності або воєнних злочинів за статтями 7 та 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Мова йде про такі злочинні діяння:

вбивства (позасудові страти, катування, що призвели до смерті, убивства цивільних осіб в ході нападів – із стрілецької зброї, на блокпостах тощо);

напади на незахищені цивільні об’єкти, що не є воєнними цілями;

завдання смерті та каліцтва цивільного населення внаслідок атак на цивільні об’єкти;

застосування методів ведення війни які є невибірковими за своєю суттю (обстріли, вибухи, міни, розтяжки та інші);

ув'язнення або інше жорстоке позбавлення фізичної свободи;

посягання на людську гідність.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут: