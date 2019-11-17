У мережі з'явилося фото Путіна в оточенні бразильського спецназу



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Спецназ охороняв Путіна під час візиту до Бразилії Фото: Дмитро Смірнов

Президент РФ перебував у Бразилії з 13 по 14 листопада

В інтернеті з'явилася фотографія президента Росії Володимира Путіна з солдатами бразильського спецназу, які охороняли його під час до Бразилії.

Знімок опублікував у своєму Twitter журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

На фотографії президент Росії стоїть в оточенні бразильських спецназівців.

«Фото на пам'ять», - прокоментував світлину Смірнов.

Фото на память: Путин и охранявший его бразильский спецназ pic.twitter.com/78YNpfBTWh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 16 листопада 2019 р.

Путін відвідав Бразилію для участі в саміті БРІКС, який проходив з 13 по 14 листопада. Під час поїздки він зустрівся з президентом Бразилії Жаіром Болсонару для обговорення міжнародних питань, в тому числі ситуації в Болівії.

Також Путін у Бразилії вирішив задобрити Україну 25% знижкою на газ та виступив за розведення військ на Донбасі уздовж усієї лінії зіткнення.