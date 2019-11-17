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    У світі

    У мережі з'явилося фото Путіна в оточенні бразильського спецназу

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    <p>Спецназ охороняв Путіна під час візиту до Бразилії</p> - У мережі з'явилося фото Путіна в оточенні бразильського спецназу

    Спецназ охороняв Путіна під час візиту до Бразилії

    Фото: Дмитро Смірнов

    Президент РФ перебував у Бразилії з 13 по 14 листопада

    В інтернеті з'явилася фотографія президента Росії Володимира Путіна з солдатами бразильського спецназу, які охороняли його під час до Бразилії.

    Знімок опублікував у своєму Twitter журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

    На фотографії президент Росії стоїть в оточенні бразильських спецназівців.

    «Фото на пам'ять», - прокоментував світлину Смірнов.

    Путін відвідав Бразилію для участі в саміті БРІКС, який проходив з 13 по 14 листопада. Під час поїздки він зустрівся з президентом Бразилії Жаіром Болсонару для обговорення міжнародних питань, в тому числі ситуації в Болівії.

    Також Путін у Бразилії вирішив задобрити Україну 25% знижкою на газ та виступив за розведення військ на Донбасі уздовж усієї лінії зіткнення.

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