Військові: арсенал у Балаклії не становить загрози місцевим мешканцям



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Загорянь та задимлень упродовж ночі на арсеналі не спостерігалося

На технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії

Військовий арсенал у Балаклії, де сталися вибухи під час утилізації боєприпасів, наразі безпечний для мешканців навколишніх населених пунктів. Наразі на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії.

Про це заявив командувач Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олег Вишнівський, пише АрміяInform.

«Упродовж ночі визначеним складом пожежного наряду здійснювалося патрулювання технічної території. Загорань та задимлень не спостерігалося. Нині військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки», - розповів військовий.

Він поінформував, що пожежу, яка виникла внаслідок вибухів на технічній території арсеналу, було локалізовано силами пожежного підрозділу військової частини та ДСНС.

За його словами, після подій 2017 року територія арсеналу очищена майже на 60%. Усі інші боєприпаси вивезені або складені у захищене бетонне сховище. На відкритих майданчиках боєприпаси не зберігаються.

Вишнівський додав, що нині на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що стало причиною вибуху у Балаклії.

Як повідомлялося, військова прокуратура Харківського гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом вибухів на військовому арсеналі в Балаклії. Вибухи, внаслідок яких двоє військових загинули і п'ятеро дістали поранення, кваліфікували за статтею про «недбале ставлення військової службової особи, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого стану».

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер у п'ятницю ввечері заявив, що ситуація на військовому складі боєприпасів у Балаклії локалізована.

Прем‘єрміністр України Олексій Гончарук доручив негайно почати перевірку за фактом надзвичайної ситуації в Балаклії.