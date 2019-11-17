В ОБСЄ констатували зменшення кількості вибухів на Донбасі



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Місія ОБСЄ на місці одного із вибухів на Донбасі Архівне фото

У п’ятницюв Донецькій області зафіксували приблизно 175 вибухів, на Луганщині – 16

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 16 листопада.

Так, у п’ятницю в Донецькій області зафіксували приблизно 175 вибухів, що більше ніж удвічі менше порівняно з попереднім звітним періодом (близько 390 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню, у тому числі 68 вибухів невизначеного походження, зафіксовано в південному напрямку від Світлодарська, а також у східному і південному напрямках від Гнутово.

У Луганській області ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню. Зафіксовано 16 вибухів, так як у порівнянні з попереднім звітним періодом їх було приблизно 60.

Нагадаємо, біля Петрівського на Донеччині продовжується розмінування території.