«Вони шукають собі пригод». В УПЦ МП прокоментували дії священників, які співпрацюють з бойовиками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керуючий справами Московської церкви Антоній запевняє, що вони «завжди залишалися зі своїм народом, навіть у тяжкі часи Другої світової війни»

«Ми самі викликали СБУ, поліцію, щоби ті знайшли ту зброю у наших храмах», - митрополит Антоній

Керуючий справами Московської церкви в Україні, митрополит Антоній вважає, що кожен випадок співпраці їхніх священників з бойовиками і сепаратистами треба розслідувати окремо.

В інтерв’ю «Главкому» Антоній запевняє, що у Московській церкві з таким «співробітництвом» «почали розбиратися з самого початку збройного конфлікту.

«На жаль, зараз такий час, коли багато людей можуть просто одягнути рясу і називати себе священниками. Є такі «священники», які під забороною, чи з яких знятий сан, а вони шукають собі пригод, потім знімають на відео і подають так, що це начебто наш священик», - виправдовується Антоній і додає, що «всю інформацію, яка є, не треба узагальнювати, треба розбирати, чому так відбулося».

Керуючий справами Московської церкви запевняє, що вони «завжди залишалися зі своїм народом, навіть у тяжкі часи Другої світової війни».

Той факт, що керівник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій не піднявся з місця, коли присутні у парламенті вшановували воїнів АТО хвилиною мовчання, Антоній прокоментував так: «митрополит Онуфрій вже багато разів все пояснював» (митрополит Онуфрій пояснив цей вчинок знаком протесту проти війни як явища – «Главком»). «Але його слова мало хто почув, тому, що майже ніхто із провідних ЗМІ не наважився їх публікувати. Проти нас велася спланована інформаційна атака. Нам просто не давали можливості говорити правду», - стверджує керуючий справами Московської церкви.

Також Антоній повідомив, що коли «пішли перші заяви від ЗМІ про те, що у їхніх храмах знаходиться зброя, у церквах сепаратисти і що їхні священники не відспівують воїнів, то вони займалися кожним окремим випадком». «Ми самі викликали СБУ, поліцію, щоби ті знайшли ту зброю, про яку пишуть чи розповідають по телебаченню. В результаті спеціальні служби складали акти про те, що нічого немає, але це вже ЗМІ не цікавило», - запевняє Антоній.

Читайте більше: