Поліція затримала чоловіка, який стріляв у військового (фото, відео)

Між компанією чоловіків та перехожим виник конфлікт, у ході якого один із них дістав пістолет та кілька разів вистрілив в опонента

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який у Святошинському районі Києва влаштував стрілянину та поранив військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

20 травня близько 23 години до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного із столичних супермаркетів на вулиці Верховинній невідомий стріляв у людей та його затримали небайдужі громадяни. За вказаною адресою оперативний черговий негайно направив слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, екіпажі патрульних поліцейських та карету швидкої медичної допомоги.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що перехожий зробив зауваження компанії чоловіків, які розпивали алкоголь та голосно слухали музику.

«Між опонентами виник конфлікт, в ході якого правопорушник дістав пістолет та декілька разів вистрелив у бік хлопців. Внаслідок стрілянини постраждав один із відпочиваючих. З’ясувалось, що потерпілий – 25-річний військовослужбовець, якого з двома пораненнями ноги госпіталізували до медичного закладу. Наразі його життю нічого не загрожує. В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що під час вчинення правопорушення чоловік перебував під дією спиртного. Прилад «Драгер» показав результат 0,5 проміле алкоголю», – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Під час проведення огляду місця правоохоронці вилучили шість стріляних гільз. У зловмисника під час огляду вилучили два предмети, схожих на пістолети «Форт» для відстрілу гумових куль, один предмет, ззовні схожий на карабін, два ножі, а також набої різного калібру. Чоловіка, 1977 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також під час огляду помешкання затриманий добровільно видав ще три одиниці зброї та набої. На вилучені предмети зловмисник має відповідні дозволи.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі готують зловмиснику повідомлення про підозру, а також клопотання для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у військовослужбовця Збройних сил України з побратимами виник конфлікт із перехожим. Під час бійки чоловік поранив військового у ногу з вогнепальної зброї.