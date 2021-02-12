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    На Донбасі бойовики сім раз обстрілювали позиції ЗСУ

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    Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню - На Донбасі бойовики сім раз обстрілювали позиції ЗСУ
    Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню
    Фото: штаб ООС

    Наразі ситуація залишається контрольованою.

    Озброєні бандформування Росії протягом поточної доби 12 лютого сім разів порушили режим припинення вогню. У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

    Про це повідомляє пресцентр командування ООС у Facebook.

    Ворожі обстріли були зафіксовані неподалік від населеного пункту Водяне. Бойовики відкривали вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Українські військові відповідали на обстріли з боку окупантів.

    Крім того, поблизу Павлополя отримав поранення військовий. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

    «Воїн оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

    Також бойовики скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил поруч із населеним пунктом Золоте-4 за допомогою безпілотників. А поблизу Новолуганського був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Він був пригнічений за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

    Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл військові СЦКК
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