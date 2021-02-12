На Донбасі бойовики сім раз обстрілювали позиції ЗСУ

Наразі ситуація залишається контрольованою.

Озброєні бандформування Росії протягом поточної доби 12 лютого сім разів порушили режим припинення вогню. У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС у Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані неподалік від населеного пункту Водяне. Бойовики відкривали вогонь із підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї. Українські військові відповідали на обстріли з боку окупантів.

Крім того, поблизу Павлополя отримав поранення військовий. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

«Воїн оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Також бойовики скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил поруч із населеним пунктом Золоте-4 за допомогою безпілотників. А поблизу Новолуганського був зафіксований проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Він був пригнічений за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню.