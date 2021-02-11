Російський снайпер вбив українського військового біля Горлівки

Український військовослужбовець помер під час евакуації

Сьогодні, близько 9:30 ранку у районі Горлівки на Донеччині російський снайпер важко поранив військового Збройних сил України.

Про це йдеться в повідомленні Української делегації для участі в Тристоронній контактній групі у Фейсбуці.

Незважаючи на надану допомогу, український військовослужбовець помер під час евакуації.

Українською стороною направлено відповідну ноту до місії ОБСЄ.

«Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну», – йдеться в повідомленні.

Це вже четверта загибель захисника України у лютому 2021 року. Нагадаємо, двоє українських військових загинули 6 лютого в Донецькій області поблизу Марʼїнки, життя ще одного досі під загрозою. Всі троє «підірвалися на невідомому вибуховому пристрої».

Згодом стало відомо, що на невстановленому вибуховому пристрої підірвались старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезений.

2 лютого біля села Шуми на Донеччині внаслідок прицільного снайперського вогню з боку ворога загинув старший матрос Дмитро Власенко – старший стрілець зі складу 503 обмп ВМС ЗС України.

Троє українських воїнів загинули внаслідок бойових дій у січні 2021 року. Олег Андрієнко із Запоріжжя та Олександр Отрєп’єв із Миколаївщини полягли на Донецькому напрямку. Роман Дзюбенко – на рідній Луганщині. Усі троє стали жертвами російських снайперів.

Також протягом першого місяці року десять військових ЗСУ отримали бойові поранення.

Відповідно до зведень пресцентру ООС, за місяць зафіксовано 166 ворожих обстрілів.

Раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 50 порушень перемир’я за добу.

Протягом минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Внаслідок цього український захисник отримав вогнепальне поранення.

Нагадаємо, за домовленістю Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, з 27 липня 2020 року на лінії дотику має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують домовленості.