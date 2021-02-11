Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували президенту на знак дружби значок

Президент Володимир Зеленський з робочою поїздкою сьогодні,11 лютого відвідав передову на Донбасі. За традицією спілкувався з військовослужбовцями. Говорив про ротацію офіцерів і отримав подарунок – пам'ятний значок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Під час робочої поїздки у Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил», – розповіли в ОП.

Зазначається, що глава держави ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення та поспілкувався з військовослужбовцями.

«Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій», – заявив Президент.

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам'ятний значок – коїн на знак того, що «вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом».

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранено українського військовослужбовця.

А на Луганщинні 11 лютого в останню дорогу провели 28-річного бійця Олексія Подвезенного, який 6 лютого з двома побратимами підірвався на вибуховому пристрої.