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    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)

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    На передовій Донбасу - Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)
    На передовій Донбасу
    Фото: Офіс президента

    Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували президенту на знак дружби значок

    Президент Володимир Зеленський з робочою поїздкою сьогодні,11 лютого відвідав передову на Донбасі. За традицією спілкувався з військовослужбовцями. Говорив про ротацію офіцерів і отримав подарунок – пам'ятний значок. 

    Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

    «Під час робочої поїздки у Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил», – розповіли в ОП.

    Зазначається, що глава держави ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення та поспілкувався з військовослужбовцями.

    «Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій», – заявив Президент.

    Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам'ятний значок – коїн на знак того, що «вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом».

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    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)
    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)
    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)
    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)
    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)
    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)
    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)
    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)
    Зеленський з Єрмаком оперативно відвідали передову на Донбасі (фото)

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Поранено українського військовослужбовця.

    А на Луганщинні 11 лютого в останню дорогу провели 28-річного бійця Олексія Подвезенного, який 6 лютого з двома побратимами підірвався на вибуховому пристрої. 

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    Теги: Донбас військові Володимир Зеленський президент Операція Об’єднаних сил
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