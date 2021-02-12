Поблизу Павлополя підірвався український військовий

Боєць поранений, йому надається медична допомога

В районі Павлополя на Донбасі сьогодні, 12 лютого, на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

«Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил», – сказано в повідомленні.

Зараз військового доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працює керівний склад військової частини й робоча група військової служби правопорядку.

«Обставини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 11 лютого, бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.

Прифронтове село на Луганщині Червоний Деркул Станично-Луганського району 11 лютого попрощалося із бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексієм Подвезенним, який загинув 6 лютого на Донеччині внаслідок підриву.