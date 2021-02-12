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    Події в Україні

    Поблизу Павлополя підірвався український військовий

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    Військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої - Поблизу Павлополя підірвався український військовий
    Військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої
    Фото: Оперативно-тактичне угруповання «Схід» /Facebook

    Боєць поранений, йому надається медична допомога

    В районі Павлополя на Донбасі сьогодні, 12 лютого, на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.

    Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

    «Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил», – сказано в повідомленні.

    Зараз військового доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

    На місці події працює керівний склад військової частини й робоча група військової служби правопорядку.

    «Обставини з’ясовуються», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, увечері 11 лютого, бойовики обстріляли українські позиції з кулемета в районі Новомихайлівки на Донбасі, один український військовий загинув.

    Прифронтове село на Луганщині Червоний Деркул Станично-Луганського району 11 лютого попрощалося із бійцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Олексієм Подвезенним, який загинув 6 лютого на Донеччині внаслідок підриву.

    Теги: Facebook село
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