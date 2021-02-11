«Євросолідарність» вимагає від Зеленського скасувати заборону вогню та відведення військ

Пермир'я на Донбасі давно стало фейковим – нардеп Михайло Забродський

Партія «Європейська Солідарність» вимагає від Зеленського припинити подальше відведення військ і скасувати штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації.

Про це у відеозверненні заявив народний депутат, Герой України, командувач Десантно-штурмових військ (2015-2019), командир легендарної 95-ї бригади генерал-лейтенант Михайло Забродський.

«Європейська Солідарність» вимагає від влади вжити негайних заходів зі зміцнення обороноздатності: переглянути скандальні розпорядження Міністерства оборони про штрафи в тому числі – за вогонь у відповідь на російські провокації; припинити навіть обговорення подальшого відведення військ у бік, протилежний кордону з Росією», – говорить Забродський.

Він також закликав ухвалити зміни до бюджету, в яких передбачити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, яке залишається незмінним вже третій рік; негайно опрацювати державне оборонне замовлення на 2021 рік, не допустити, як минулого року, злочинних зволікань із його виконанням.

«2021 рік – перший з чотирнадцятого року, коли витрати на армію не збільшили. Необхідно продовжувати політику поступового зростання оборонного бюджету у прив’язці до його частки у ВВП. Бо міцний мир можливий лише тоді, коли у тебе є потужні і оснащені Збройні Сили», – наголошує Забродський.

Він також зауважив, що влада зобов’язана почати здійснювати реальні, а не на словах, кроки для реалізації закріпленого в Конституції курсу на набуття повноправного членства в НАТО та ЄС.

Потрібно далі нейтралізувати вплив п’ятої колони в Україні, тож СБУ має пред’явити підозру і подати до суду клопотання про запобіжний захід щодо пана Козака у вигляді тримання під вартою – зауважує Забродський.

«Козак є підставною особою, і санкції мають бути впроваджені не лише проти нього, але й безпосередньо проти його хазяїв. З огляду на те, що епіцентр кремлівської пропаганди перемістився на канал «Наш», слід вжити невідкладних заходів із припинення його мовлення», – говорить Михайло Забродський.

Невідкладним питанням національної безпеки також є створення ТСК із розслідування спецоперації по затриманню російських військових злочинців із банди Вагнера, оскільки суспільство чекає на відповідь: яким чином цей план було видано Росії – говорить бойовий генерал.

Забродський нагадав, що за останній тиждень відбулося різке загострення ситуації в зоні ООС, про що відверто зізнаються і в оточенні Зеленського.

«Про фейковість так званого перемир’я неодноразово попереджала опозиція. Тепер це вимушена визнати і влада. Минулого тижня в ефірі каналу «1+1» міністр внутрішніх справ заявив, що ніякого мирного процесу вже немає: «Відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень, діють міномети, діють снайперські групи, війна йде». Те ж саме говорить і Кравчук: «Перемир’я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є». Отже, навіть близькі соратники президента не вірять в міфологію про тривале перемир’я», – констатує Забродський.

«Регулярно гинуть українські воїни. Наприкінці січня у Донецьку відбулося збіговисько під гаслом «Русский Донбасс». Вони говорили про захоплення усієї Донеччини та Луганщини, знову марили Новоросією і навіть погрожували «звільнити» усю Україну. Як бачимо, Москва використовує відносне перемир’я, лише щоби краще підготуватися до наступних атак», – переконаний генерал.

«Спроба умиротворення агресора, зазирання в очі Путіна в пошуках миру – провалилася. Два роки довели фейковість і аморальність передвиборчих заяв кандидатів-демагогів що війна, мовляв, триває тому, що на ній хтось заробляє. Війна триває тому, що так хоче Путін. Сподіваємось, це вже зрозуміло для всіх», – резюмує Михайло Забродський.