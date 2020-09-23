У контактній групі роз'яснили ідею Фокіна про міжнародний уряд в ОРДЛО



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Вітольд Фокін запропонував створити міжнародний тимчасовий уряд на окупованих територіях Донбасу

Питання міжнародних тимчасових адміністрацій на Донбасі обговорюється вже давно, запевнили у контактній групі

Ідея створення тимчасової міжнародної адміністрації на окупованих територіях не нова.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів член української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш.

«Ідея не нова... Є поняття міжнародних тимчасових адміністрацій. Воно давно обговорюється, і Україна виступала з такою ініціативою з трибуни ООН. Це рішення блокується Росією, яка є членом Ради безпеки. Хоча, на мій погляд, це було б оптимальним варіантом – якщо ми не говоримо про військове звільнення, то хтось повинен створити перехідні умови для можливості проведення там виборів. Хтось повинен закрити кордон», – сказав Гармаш, коментуючи відповідну ідею заступника голови делегації Вітольда Фокіна.

За його словами, згідно з Мінським угодами, Україна отримує кордон тільки після виборів, «але ніде не написано, що міжнародні миротворці не можуть отримати її раніше, щоб провести вибори».

Як повідомлялося 22 вересня, Фокін запропонував створити міжнародний тимчасовий уряд в ОРДЛО.

Нагадаємо, Фокін наполягає на загальній амністії, адже «без цього не буде миру на Донбасі».

Раніше перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв’ю одному з видань вже заявляв про загальну амністію, вибори та вирішення питання особливого статусу Донбасу.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути. Напередодні Фокін підтвердив свою участь в засіданні комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 29 вересня.