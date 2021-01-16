Українських військових під Луганським бойовики обстріляли з гранатометів

Постраждалих і загиблих під час обстрілу немає

В зоні Операції обʼєднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню

Протягом поточної доби, 16 січня, вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. На більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша, повідомляє пресцентр ООС.

Так, в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 89 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Протягом минулої доби, 15 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, було поранено одного українського військового.