Бойовики на Донбасі погодились передати утримуваних ними осіб

Останній обмін полоненими між Україною і підконтрольними Росії бойовиками відбувся в квітні минулого року

Серед претендентів на звільнення не буде українських військовослужбовців

Проросійські бойовики в Донецькій та Луганській областях згодні повернути Україні затриманих ними осіб в односторонньому порядку. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на публікації в сепаратистських ЗМІ.

Бойовики вирішили передати Україні деяких полонених, серед них жінки, літні люди і особи, які страждають важкими захворюваннями, які не воювали у складі українських військ.

Останній обмін полоненими між Україною і підконтрольними Росії бойовиками відбувся в квітні минулого року. Тоді Україна віддала 14 осіб, а отримала від бойовиків 20 полонених.

Раніше повідомлялося, що процес обміну полоненими заблокований. Проросійські бойовики блокують процес обміну полоненими, висуваючи вимогу, виконати яке немає можливості. Мова йде про процесуальне очищення девʼяти осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну.

Також наприкінці грудня Росія депортувала звільненого українського політв'язня Олександра Шумкова – викраденого у 2017 році чинного військовослужбовця ЗСУ та громадського активіста ВГО «Спілка Української Молоді в Україні».