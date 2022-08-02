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На Донбасі окупанти намагаються просунутися на двох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
Сьогодні, 07:20 glavcom.ua
На Донбасі окупанти намагаються просунутися на двох напрямках – Генштаб
ЗСУ завдають вогневого ураження ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 2 серпня

Триває 160-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагається не допустити просування українських військ на півдні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 2 серпня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках положення та склад підрозділів збройних сил республіки Білорусь залишаються без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, після вогневого ураження відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки.

Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Ворог здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка. Противник вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов.

Вороже корабельне угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні об’єктів в глибині території України.

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Теги: Україна агресія Донбас ЗСУ окупанти росія війна

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