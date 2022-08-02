Окупанти обстріляли громади на Сумщині з мінометів та артилерії

Три громади на Сумщині потрапили під обстріл

Рашисти дійснили мінометний обстріл Хотінської громади

Протягом дня росіяни здійснили три обстріли прикордонних громад Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За сьогодні по Сумщині зафіксовано 16 прильотів. За даними Живицького, під удар потрапили Білопільська, Хотінська та Есманська громади.

Відтак близько12:00 був артилерійський обстріл Білопільської громади.

Після 14:00 окупанти здійснили мінометний обстріл Хотінської громади.

Ввечері - з 18:20 до 19:30 - тривав артилерійський обстріл Есманьської громади.

За словами голови обласної адміністрації, жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Нагадаємо, 1 серпня російські військові вистрілили протитанковою керованою ракетою в евакуаційний автобус в Херсонській області. В результаті обстрілу загинули дві особи.

Напередодні рашисти обстріляли Миколаїв. Під вогонь окупантів потрапили цивільні об’єкти міста, серед них сучасний та новий травмпункт. Персонал та пацієнти не постраждали. Саме ж будівля частково зруйнована.